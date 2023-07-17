Минцифры оценило наращивание производства беспилотников "Ланцет" в России

Дроны "Ланцет". Фото: росСМИ

В свете недавней информации о создании Россией нового боевого дрона "Ланцет", министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, заявил, что страна готова справиться с этой угрозой. Более того, Украина всегда найдет, чем ответить.

Об этом Федоров сообщил в соцсетях.

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По словам министра, еще вчера новость о производстве российских дронов "Ланцет" вызвало резонанс, а сегодня уже морские беспилотники подорвали Крымский мост.

Глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на все усилия российского военного сектора, включая разработку новых или модернизацию старых моделей БпЛА, Украина всегда сможет противостоять этому. Однако для этого важно не останавливаться, а активно работать над созданием своих собственных беспилотных боевых систем.

Что известно о беспилотнике "Ланцет"

ZALA Lancet (БпЛА "Ланцет") — российский барражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета — до 40 км. Максимальная масса — 12 кг. Этот БпЛА может использоваться для образования воздушных минных полей.

Напомним, что в России заявили, что с начала войны производство беспилотников "Ланцет" увеличилось в 50 раз. Россияне производят его в заброшенных торговых центрах.

Пропагандистские издания пишут, что одна из главных задач разработчиков — наладить бесперебойные поставки беспилотников в российскую армию.