Череватий пояснив тактику боротьби з російськими "Ланцетами"

Спікер східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Фото: opentv.media

Російські окупаційні війська майже щодня використовують проти України безпілотники "Ланцет". Втім, ЗСУ виробили тактику, як із ними боротися.

Про це повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За словами Череватого, ЗСУ щодня знищують дрони цього типу. Тільки за останню добу було знищено двох таких безпілотників.

"Ми випрацювали тактику боротьби з ними — у більшості підрозділів є протиланцетні сітки, спеціальні розрахунки, які на них чатують, є фальш-цілі для "Ланцетів", — сказав він.

Нагадаємо, що в Росії заявили, що з початку війни виробництво безпілотників Ланцет збільшилося в 50 разів. Росіяни виробляють його у занедбаних торгових центрах.

Пропагандистські видання пишуть, що одне з головних завдань розробників — налагодити безперебійне постачання безпілотників до російської армії.