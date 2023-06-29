CБУ задержала агента РФ, который готовил атаку на аэродромы в Кировоградской области

СБУ проводит задержание агента РФ. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали агента российской ФСБ, причастного к планированию новых воздушных атак на авиационные объекты в Кировоградской области. Чтобы выполнить задачу, шпион собирал информацию о техническом уровне украинских аэропортов, а также о потенциальном расположении боевых самолетов и арсеналов с боеприпасами украинской армии.

Об этом сообщает СБУ.

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Материалы следствия

В сообщении говорится, что подозреваемый пытался найти места размещения противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных установок. Также российская разведывательная служба через своего агента пыталась определить общее количество возможных ударов по аэропортовой инфраструктуре данного региона.

В ходе расследования было установлено, что мужчина получал средства от ФСБ в виде криптовалюты для покрытия его текущих расходов. Общая сумма таких транзакций составила эквивалент 10 тыс. гривен.

Также СБУ сообщает, что оккупанты намеревались использовать ее для повторных воздушных налетов на оборонительные структуры. Однако, благодаря оперативной работе службы безопасности, противник был арестован при выполнении разведывательной работы, конкретно во время съемки территории одного из военных объектов украинской армии.

Что известно про агента РФ

По предварительным данным следствия, задержанный — это житель города Кропивницкий, которого российская спецслужба завербовала в начале года. Он стал объектом внимания ФСБ из-за его антиукраинских постов на одном из Telegram симпатизирующих Кремлю. Коллаборант продолжал общаться с агрессором через мессенджер, при этом перед каждым началом диалога использовал уникальный код для идентификации.

СБУ проводит задержание. Фото: СБУ

Напомним, что специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который корректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своего задания он заранее сделал видео заведения и парковки.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины успешно провела масштабную операцию по выявлению и задержанию агента ФСБ, работавшего на территории различных областей Украины. Под управлением своих вражеских руководителей он занимался сбором данных о положении важных электростанций в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.