CБУ затримала агента РФ, який готував атаку на аеродроми у Кіровоградській області

СБУ проводить затримання агента РФ. Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали агента російської ФСБ, причетного до планування нових повітряних атак на авіаційні об'єкти у Кіровоградській області. Щоб виконати завдання, шпигун збирав інформацію про технічний рівень українських аеропортів, а також про потенційне розташування бойових літаків та арсеналів з боєприпасами української армії.

Про це повідомляє СБУ.

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Матеріали слідства

У повідомленні йдеться, що підозрюваний намагався знайти місця розміщення протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних установок. Також російська розвідувальна служба через свого агента намагалася визначити загальну кількість можливих ударів по інфраструктурі аеропорту даного регіону.

У ході розслідування було встановлено, що чоловік отримував кошти від ФСБ як криптовалюти для покриття його поточних витрат. Загальна сума таких транзакцій становила еквівалент 10 тис. гривень.

Також СБУ повідомляє, що окупанти мали намір використати її для повторних повітряних нальотів на оборонні структури. Проте, завдяки оперативній роботі служби безпеки, противника було заарештовано під час виконання розвідувальної роботи, безпосередньо під час зйомки території одного з військових об'єктів української армії.

Що відомо про агента РФ

За попередніми даними слідства, затриманий — житель міста Кропивницький, якого російська спецслужба завербувала на початку року. Він став об'єктом уваги ФСБ через його антиукраїнські посади на одному з Telegram, які симпатизують Кремлю. Колаборант продовжував спілкуватися з агресором через месенджер, причому перед кожним початком діалогу використовував унікальний код для ідентифікації.

СБУ проводить затримання. Фото: СБУ

Нагадаємо, що спеціалісти Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетний удар по Краматорську 27 червня. Для виконання свого завдання він заздалегідь зробив відео заклади та паркування.

Також ми писали, що Служба безпеки України успішно провела масштабну операцію щодо виявлення та затримання агента ФСБ, який працював на території різних областей України. Під управлінням своїх ворожих керівників він займався збором даних про стан важливих електростанцій у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.