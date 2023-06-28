СБУ задержала агента РФ, который корректировал ракетный удар по Краматорску

Последствия ракетного удара по Краматорску. Фото: Reuters

Специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который корректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своего задания он заранее сделал видео заведения и парковки.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержанный оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба России. 27 июня ему было поручено установить, открыто ли указанное кафе и подтвердить присутствие клиентов.

Для выполнения приказа, агент ГРУ осуществил негласную видеозапись местности и ближайших парковочных зон. Затем он отправил записанный материал в российскую военную разведку.

Получив эти сведения, российские оккупанты осуществили артиллерийский удар по кафе, где находились люди. Шпионом оказался резидент Краматорска, работающий в местной газопроводной компании.

Задержанный агент рф. Фото: СБУ

Ранее его удаленно завербовала российское ГРУ, и во время полномасштабной агрессии его "активировали", поручив собирать разведывательные данные о расположении и перемещении оборонительных сил в Славянске и Краматорске. Его задачей также было передача информации о расположении ключевых местных инфраструктурных объектов и мест с большим скоплением граждан.

В настоящее время проводятся всеобъемлющие действия по выяснению всех деталей преступления и привлечению обвиняемого и других лиц, связанных с этим делом, к ответственности.

Что говорит глава СБУ Василий Малюк

По словам Малюка, агент обязательно ответит за свои действия перед судом Украины.

"Но такое задержание — это еще и сигнал для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните — наказание неотвратимо! Так же, как неизбежно, будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений — представители путинского режима. Для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов", — говорит он.

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попало заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. По горячим следам речь шла о двух погибших.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.