СБУ задержала агента РФ, который корректировал ракетный удар по Краматорску
Специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который корректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своего задания он заранее сделал видео заведения и парковки.
Об этом сообщает СБУ.
Кем оказался корректировщик ракетного удара
Задержанный оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба России. 27 июня ему было поручено установить, открыто ли указанное кафе и подтвердить присутствие клиентов.
Для выполнения приказа, агент ГРУ осуществил негласную видеозапись местности и ближайших парковочных зон. Затем он отправил записанный материал в российскую военную разведку.
Получив эти сведения, российские оккупанты осуществили артиллерийский удар по кафе, где находились люди. Шпионом оказался резидент Краматорска, работающий в местной газопроводной компании.
Ранее его удаленно завербовала российское ГРУ, и во время полномасштабной агрессии его "активировали", поручив собирать разведывательные данные о расположении и перемещении оборонительных сил в Славянске и Краматорске. Его задачей также было передача информации о расположении ключевых местных инфраструктурных объектов и мест с большим скоплением граждан.
В настоящее время проводятся всеобъемлющие действия по выяснению всех деталей преступления и привлечению обвиняемого и других лиц, связанных с этим делом, к ответственности.
Что говорит глава СБУ Василий Малюк
По словам Малюка, агент обязательно ответит за свои действия перед судом Украины.
"Но такое задержание — это еще и сигнал для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните — наказание неотвратимо! Так же, как неизбежно, будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений — представители путинского режима. Для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов", — говорит он.
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попало заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. По горячим следам речь шла о двух погибших.
Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.