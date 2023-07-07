Угроза на ЗАЭС: Буданов сделал заявление

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов\Telegram

Уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. Однако пока на атомной станции находятся российские оккупанты, угроза будет существовать.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Читайте также:

Буданов сделал заявление по ЗАЭС

"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы спадает тихонько", — сказал Буданов.

Однако, по его словам, полностью устранить какие-либо риски на атомной станции невозможно до тех пор, пока ЗАЭС продолжают контролировать российские оккупанты.

Угроза аварии на ЗАЭС

Напомним, во вторник вечером, 4 июля, Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. В тот же день на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Также в Минздраве дали рекомендации, как поступить в случае, если радиационная авария застала вас на улице.