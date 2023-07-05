Радіаційна аварія застала на вулиці: у МОЗ дали рекомендації

Літній чоловік одягає распіратор. Фото: google

У зв'язку з останніми подіями та можливою загрозою вибуху на ЗАЕС потрібно знати, як діяти у разі радіаційної аварії. Така небезпека, зокрема, може застати вас на вулиці.

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили рекомендації та правила поведінки на вулиці у випадку радіаційної аварії.

Читайте також:

Правила поведінки на вулиці у випадку радіаційної аварії

Основні правила:

Перше, що потрібно зробити, це захистити органи дихання. У цьому допоможе тканина, складена у декілька шарів, або захисна маска.

Після цього потрібно якомога швидше зайти у приміщення. Найкращим варіантом вважаються великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон.

Перед тим, як зайти у приміщення, рекомендують зняти верхній шар одягу, на якому могло осісти радіоактивне забруднення.

Зайшовши у приміщення, переконайтеся, що у ньому щільно зачинені вікна та двері, закриті вентиляційні отвори.

За можливості краще прийняти душ, або хоча б протерти тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення найбільше осідає на волоссі, тому помити краще і голову.

Якщо в момент аварії на вулиці перебували домашні улюбленці, їх також необхідно помити, або, як мінімум, обробити вологими серветками.

Прийміть необхідну дозу калію йодиду, якщо була така вказівка від влади.

"Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому краще не покидати приміщення до офіційного оголошення від влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто. Зауважте, що перші години після аварії — найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил", — додають у МОЗ.

Правила поведінки у випадку радіаційної аварії на вулиці. Фото: МОЗ

Про евакуацію

В організації наголошують, що в жодному разі не потрібно панікувати і покидати приміщення. Розпочинати евакуацію можна лише в тому випадку, якщо це офіційно дозволить влада.

"У разі, якщо ви здійснюєте евакуацію власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників та дотримуйтеся виключно рекомендованих маршрутів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.