Буданов назвал самого опасного для Украины генерала РФ

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал самого опасного для Украины российского генерала. По его словам, это руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

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Самый опасный российский генерал

У Буданова спросили, кто сейчас самый опасный противник для Украины.

"Не готов ответить. Но есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа. Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит", — подчеркнул руководитель ГУР МО.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения РФ Беседу на время отстранили от исполнения обязанностей. Однако сейчас он занимает свой пост.

Буданов рассказал, что Беседа занимается активными операциями на территории Украины.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что война может продолжаться еще до 2025 года по запасам экономических ресурсов, а по техническим — до 2026 года. Мир не готовился к такому ходу событий.

Также мы писали, что украинская разведка захватила российский вертолет Ми-8. В процессе этого редкого маневра был получен ценный груз и крайне важные сведения, впрочем, были и сложности.