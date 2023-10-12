Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Буданов назвав найнебезпечнішого для України генерала РФ arrow

Буданов назвав найнебезпечнішого для України генерала РФ

12 жовтня 2023 13:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов назвав найнебезпечнішого для України генерала РФ
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав найнебезпечнішого для України російського генерала. За його словами, це керівник п'ятої служби ФСБ Росії генерал Сергій Беседа.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте також:

Найнебезпечніший російський генерал

У Буданова запитали,  хто зараз найбільш небезпечний супротивник для України.

"Не готовий відповісти. Але є людина, яка завжди приносила проблеми Україні. Це генерал Беседа. Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить", — наголосив керівник ГУР МО.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ Беседу на деякий час відсторонили від виконання обов'язків. Однак зараз він обіймає свою посаду.

Буданов розповів, що Беседа займається активними операціями на території України. 

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що війна може тривати ще до 2025 року за запасами економічних ресурсів, а за технічними — до 2026 року. Світ не готувався до такого перебігу подій.

Також ми писали, що українська розвідка захопила російський гелікоптер Мі-8. У процесі цього рідкісного маневру було отримано цінний вантаж і дуже важливі відомості, втім, були й складнощі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз