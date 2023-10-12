Буданов назвав найнебезпечнішого для України генерала РФ

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав найнебезпечнішого для України російського генерала. За його словами, це керівник п'ятої служби ФСБ Росії генерал Сергій Беседа.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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У Буданова запитали, хто зараз найбільш небезпечний супротивник для України.

"Не готовий відповісти. Але є людина, яка завжди приносила проблеми Україні. Це генерал Беседа. Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить", — наголосив керівник ГУР МО.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ Беседу на деякий час відсторонили від виконання обов'язків. Однак зараз він обіймає свою посаду.

Буданов розповів, що Беседа займається активними операціями на території України.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що війна може тривати ще до 2025 року за запасами економічних ресурсів, а за технічними — до 2026 року. Світ не готувався до такого перебігу подій.

Також ми писали, що українська розвідка захопила російський гелікоптер Мі-8. У процесі цього рідкісного маневру було отримано цінний вантаж і дуже важливі відомості, втім, були й складнощі.