Беларусь и рф продлили военные учения: названы сроки

Военные учения

Военные учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и рф на белорусских полигонах продлены до 20 марта. Некоторые полигоны будут выходными 11-12 марта, но другие, где находятся войска рф, будут продолжать работу без перерыва.

Об этом пишет Беларуські Гаюн.

Учения проходят уже непрерывно с 29 апреля 2022 года, и количество продлений достигло 46 недель. Военные Беларуси улучшают свои навыки и готовятся к обороне, однако они не имеют опыта наступательных действий в реальных боевых условиях.

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 13 марта и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 18.03;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.03;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 18.03;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 19.03;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 17.03;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 20.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 19.03;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 19.03.

Напомним, что военнослужащие Воздушных сил ВС Германии проводят тактическую подготовку украинских защитников на системе ПВО IRIS-T Infra-Red Imaging System. Эти системы уже были предоставлены Украине ранее.