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Беларусь и рф продлили военные учения: названы сроки

9 марта 2023 21:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военные учения
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военные учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и рф на белорусских полигонах продлены до 20 марта. Некоторые полигоны будут выходными 11-12 марта, но другие, где находятся войска рф, будут продолжать работу без перерыва. 

Об этом пишет Беларуські Гаюн.

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Учения проходят уже непрерывно с 29 апреля 2022 года, и количество продлений достигло 46 недель. Военные Беларуси улучшают свои навыки и готовятся к обороне, однако они не имеют опыта наступательных действий в реальных боевых условиях.

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 13 марта и до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 18.03;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.03;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 18.03; 
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 19.03; 
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 17.03;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 20.03;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 19.03;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 19.03.

Напомним, что военнослужащие Воздушных сил ВС Германии проводят тактическую подготовку украинских защитников на системе ПВО IRIS-T Infra-Red Imaging System. Эти системы уже были предоставлены Украине ранее.

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