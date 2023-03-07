Украинские военные в Германии учатся работать с системами IRIS-T, — Бундесвер
Военнослужащие Воздушных сил ВС Германии проводят тактическую подготовку украинских защитников на системе ПВО IRIS-T Infra-Red Imaging System. Эти системы уже были предоставлены Украине ранее.
Об этом сообщает пресс-служба Бундесвера.
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Что известно
Отмечается, что немецкие военные опираются на свой опыт работы с подобными системами, уже введенными в ВС Германии. Для этого моделируется использование системы с помощью общих сценариев.
Сообщается, что систему вооружения IRIS-T SLM можно развернуть против широкого спектра угроз, включая воздушные угрозы, такие как беспилотники, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты.
Добавим, что система доставлена в Украину, она уже используется ВСУ для защиты населения и критической инфраструктуры от авиаударов россиян. Она интегрирована в существующие системы ПВО.
Напомним, в октябре прошлого года Германия передала украинским военным самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Она может поражать самолеты, вертолеты и т.д.
Также украинские защитники получили радиолокационную станцию TRML-4D. Она необходима для германской системы противовоздушной обороны IRIS-T.