У четвертого энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина: что известно

Оккупант возле Запорожской атомной электростанции. Фото: google.com

Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минуя периметр вокруг станции. У машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв.

Об этом информирует Энергодар.

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Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина. И эти действия не могут не иметь последствий.

Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента.

Напомним, что оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной Запорожской атомной электростанции. Они должны быть готовы выехать по первому сигналу.

Ранее мы писали, что, посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.