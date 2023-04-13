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Біля четвертого енергоблоку на ЗАЕС вибухнула російська міна: що відомо

13 квітня 2023 14:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Біля четвертого енергоблоку на ЗАЕС вибухнула російська міна: що відомо
Окупант біля Запорізької атомної електростанції. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. Біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух.

Про це інформує Енергодар.

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Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна. І ці дії не можуть не мати наслідків. 

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

Найбільший атомний об’єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту.

Нагадаємо, що окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із захопленої Запорізької атомної електростанції. Вони повинні бути готовими виїхати за першим сигналом.

Раніше ми писали, що відвідавши окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС. За словами Гроссі, атомну станцію зараз уже неможливо захистити. 

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