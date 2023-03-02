ЧВК "Редан" в Украине: полиция сообщила, какая сейчас ситуация

"Активность падает": в полиции рассказали о ситуации с распространением движения ЧВК "Редан"
Активность нового опасного молодежного движения "Редан", участники которого организуют массовые драки, падает. Киберполиция установила ряд организаторов и заблокировала Telegram-каналы, которые использовались для коммуникации с участниками движения.
Об этом заявила капитан полиции, главный инспектор Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Роксолана Семирякова в эфире "1+1".
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Что сделала полиция
"Киберполиция уже установила ряд организаторов этих групп и информационных каналов (Телеграмм-каналов — ред.), и более 30 каналов уже заблокированы. Поэтому оно (движение "Редан" в Украине — ред.) идет на убыль, его активность падает", — сказала она.
Семирякова также отметила, что наказания за участие в какой-либо субкультуре нет, "но если определенные действия порождают какие-то негативные последствия, если в этих действиях будут установлены признаки какого-либо правонарушения, то этим действиям будет дана правовая оценка".
"И уже в пределах либо административного законодательства, либо уголовного действительно наступает определенная ответственность", — подчеркнула она.
Призыв к родителям
Инспектор полиции также призвала родителей всегда быть настороже и интересоваться, чем их ребенок занимается в свободное время.
"Мы должны обращать внимание на любые маркеры, которые нас настораживают, на то, что что-то изменилось в поведении ребенка", — отметила она.
Напомним, ранее стало известно, что правоохранители заблокировали в Украине 18 каналов и групп, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Речь идет о молодежном движении из России — ЧВК "Редан".
Также сообщалось, что киберполиция установила администратора телеграмм-канала нового молодежного движения "Редан". Им оказался 16-летний днепрянин.