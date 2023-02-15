Рєзніков розповів про повітряний захист України

Деякі країни посилять захист України: Резніков про ППО
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що деякі країни в рамках засідання Рамштайну оголосять про рішення посилити також нашу протиповітряну та протиракетну оборону. При цьому міністр поки що не може говорити про інтегровану систему ППО.
Про це Резніков повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".
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Заява Резнікова
"О... Скільки часу — точної відповіді я, напевно, вам не дам. Тому що система ППО постійно зростає, і про це знають наші партнери. Їхні виступи були рефреном на мій виступ, що це пріоритет номер один. Ми сьогодні продовжували про це говорити, і деякі країни оголосять про рішення посилити нашу протиповітряну та протиракетну оборону", — сказав він.
Водночас Резніков уточнив, що пролунали приємні новини для України. Тобто підтримка збільшуватиметься і це дозволить закривати небо над багатьма містами, але поступово.
При цьому міністр додав, що радари, які ми маємо отримати, теж надійдуть не сьогодні, не завтра, а навесні.
"За великим рахунком весна, включаючи травень, — це той період, коли ми вже більш-менш зможемо стабільно розуміти, як ми боремося і з іранськими дронами, і з крилатими або балістичними ракетами ворога", — зазначив він.
Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у ЗСУ вистачить боєприпасів, щоб відобразити наступ росіян. Українське керівництво не сидить склавши руки та давно організувало постачання боєприпасів від країн НАТО.