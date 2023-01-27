ЗСУ вкотре завдала ударів по позиціях окупантів

ЗСУ завдають удару по позиціях окупантів

ЗСУ щодня завдають ударів по позиціях російських окупантів. Минулої доби, 26 січня українські захисники завдали сім ударів по районах зосередження окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ завдає удару по позиціях окупантів

У повідомленні йдеться, що удар зазнав позицій зенітно-ракетних комплексів. Також протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України водночас вразили 2 райони зосередження живої сили загарбників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував інформацію про те, що полк ССО "Азов" став бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ. Він наголосив, що кожна військова частина Збройних сил України "сьогодні пише переможну історію держави".