ВСУ в очередной раз нанесла удары по позициям оккупантов

ВСУ нанесли очередной удар по позициям оккупантов: сколько уничтожено техники россиян
ВСУ ежедневно наносят удары по позициям российских оккупантов. За прошедшие сутки, 26 января украинские защитники нанесли семь ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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ВСУ наносит удар по позициям оккупантов
В сообщении говорится, что удар пришел по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также в течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков", — говорится в сообщении.
Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о том, что полк ССО "Азов" стал бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Он подчеркнул, что каждая военная часть Вооруженных сил Украины "сегодня пишет победную историю государства".