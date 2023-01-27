Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow ВСУ нанесли очередной удар по позициям оккупантов: сколько уничтожено техники россиян arrow

ВСУ нанесли очередной удар по позициям оккупантов: сколько уничтожено техники россиян

27 января 2023 19:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ в очередной раз нанесла удары по позициям оккупантов
ВСУ наносят удар по позициям оккупантов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

ВСУ ежедневно наносят удары по позициям российских оккупантов. За прошедшие сутки, 26 января украинские защитники нанесли семь ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

ВСУ наносит удар по позициям оккупантов

В сообщении говорится, что удар пришел по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также в течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков", — говорится в сообщении.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о том, что полк ССО "Азов" стал бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Он подчеркнул, что каждая военная часть Вооруженных сил Украины "сегодня пишет победную историю государства".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:09 Андрей Ярмоленко забил два красивых гола за "Аль-Айн": как он помог Сергею Реброву

22:06 В Иерусалиме возле синагоги террорист открыл огонь по людям: семеро убитых, десять раненых

22:00 В порту Одесчины обрабатывается крупнейшее судно с начала 2023 года

21:55 Если мерзнут ноги: как правильно утеплить обувь зимой

21:50 Байден сменил руководителя аппарата Белого дома

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:31 Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи: что в него вошло

Новина з фото

21:15 Познакомились в Instagram: принц Гарри в мемуарах рассказал, написал ли первым Меган Маркл

21:13 Работа для украинцев за границей: какие предложения и сколько готовы платить в Европе

21:02 Голкипер сборной Украины будет играть за испанский клуб: на трансфере настаивает жена футболиста

21:00 Последствия ущерба и восстановление: делегация Конгресса США прибыла в Одессу

Новина з відео

20:57 Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф, — Зеленский

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 В Киевской области полиция поймала водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Эксклюзив

18:00 Успеть за час все: как одесситы пристроились к отключениям света

Новина з відео

15:47 Держал нож у горла: в Киевской области полицейские спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:50 В Черном море увеличилось количество кораблей рф, — Гуменюк

Новина з відео

12:03 Дорофеева представила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую написала с бойфрендом Кацуриным

Новина з відео

12:03 День скорби: украинские политики чтят память жертв Холокоста

Новина з відео

10:49 Вакарчук в полуразрушенном, но несокрушимом Бахмуте записал видеообращение к украинцам

Новина з відео

09:10 Угроза ракетных ударов и новых атак очень высока, — Братчук

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:20 "Большие потери и опасность для жизни людей": астролог проанализировала гороскопы шести президентов Украины

08:00 Кто и сколько денег дает Украине и чем поможет Запад в 2023 году

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Эксклюзив

18:45 Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:44 Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

Эксклюзив

15:20 "Многие тайны и тайные интриги партнеров": астролог предупредила об опасности для Украины

Эксклюзив

08:00 Полуостров путинской гибели: как Украина начнет освобождать Крым

20:00 Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по вопросу поставок оружия

Эксклюзив

19:11 "Абрамс" для Украины: все детали о поставках американских танков Киеву

Актуальное по теме

None 27 Январь 18:25

Андрей Ярмоленко забил два красивых гола за "Аль-Айн": как он помог Сергею Реброву

None 27 Январь 22:06

В Иерусалиме возле синагоги террорист открыл огонь по людям: семеро убитых, десять раненых

None 27 Январь 20:36

В порту Одесчины обрабатывается крупнейшее судно с начала 2023 года

None 27 Январь 21:59

Если мерзнут ноги: как правильно утеплить обувь зимой

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB