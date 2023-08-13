ЗСУ закріпилися на окупованій частині Херсонської області: пояснення ISW

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Останнім часом у Херсонській області спостерігається стійка присутність української армії на лівому боці Дніпра, що відрізняється від минулих рейдів України. Так, ЗСУ зайняли область на захід від Козачих Таборів, йдучи за короткочасними операціями через Дніпро.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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За даними ISW, російські джерела повідомляють про активність українських розвідників поблизу Козачих Таборів, хоча сам населений пункт залишається під контролем.

При цьому російські блогери стверджують, що українські спецпідрозділи активно працюють біля Антонівського мосту та Голої Пристані, здійснюючи операції через річку. Неухильні заяви з боку Росії щодо присутності українських військових на східному березі Дніпра натякають на те, що російське командування стривожено поточним становищем ЗСУ на цій ділянці.

Експерти з ISW вважають, що рішуча механізована контратака з боку Росії може створити загрозу для українських позицій, хоча поки що не зрозуміло, чи готові російські війська надати необхідні ресурси для такої дії.

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують нещадно ліквідувати російських окупантів. Так, минулої доби українські воїни знищили 560 російських солдатів.