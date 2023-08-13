ВСУ закрепились на оккупированной части Херсонской области: объяснение ISW

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За последнее время в Херсонской области наблюдается стойкое присутствие украинской армии на левой стороне Днепра, что отличается от прошлых рейдов Украины. Так, ВСУ заняли область к западу от Козачьих Лагерей, следуя за кратковременными операциями через Днепр.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Читайте также:

ВСУ закрепились на оккупированной части Херсонской области

По данным ISW, российские источники сообщают о продолжающейся активности украинских разведчиков вблизи Козачьих Лагерей, хотя сам населенный пункт остается под контролем.

При этом российские блогеры утверждают, что украинские спецподразделения активно работают у Антоновского моста и Голой Пристани, осуществляя операции через реку. Неуклонные заявления со стороны России о присутствии украинских военных на восточном берегу Днепра намекают на то, что российское командование встревожено текущим положением ВСУ на этом участке.

Эксперты из ISW полагают, что решительная механизированная контратака со стороны России может создать угрозу для украинских позиций, хотя пока неясно, готовы ли российские войска предоставить необходимые ресурсы для такого действия.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают беспощадно ликвидировать российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки украинские воины уничтожили 560 российских солдат.