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ЗСУ за добу завдали 16 ударів по окупантах та знищили три ворожі дрони, — Генштаб

21 лютого 2023 07:17
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зведення Генштабу ЗСУ 21 лютого: ЗСУ за добу завдали 16 ударів по окупантах та знищили три ворожі дрони
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 11 населених пунктів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники продовжують вести наступ на п'яти напрямках фронту. При цьому українські Сили оборони протягом доби завдали низки успішних ударів по позиціях окупантів. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ

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Успіхи Сил оборони

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Також, наші захисники збили три БпЛА типу "Ланцет".

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.

Атаки ворога

Протягом доби противник завдав шести ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", — попередили у Генштабі. 

Ситуація на оперативних напрямках

Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка — Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. 
    Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Єліне Чернігівської області; Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропілське і Краснопілля на Сумщині, а також понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Мала Вовча, Озерне, Григорівка, Дворічна та Куп’янськ. Крім того, противник завдав авіаційного  удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території російської федерації.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області. Завдав авіаудару в районах Білогорівки та Спірного.
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. 
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійського впливу зазнали понад 30 населених пунктів.  Зокрема, це - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам’янки, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів, включаючи Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове на Запоріжжі. 
  • На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. Серед них – Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня може відбутися реванш росії. Найближчими днями слід чекати наступу.

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