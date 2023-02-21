Сводка Генштаба ВСУ 21 февраля: ВСУ за сутки нанесли 16 ударов по оккупантам и уничтожили три вражеских дрона

ВСУ отразили атаки врага в районе 11 населенных пунктов

Российские захватчики продолжают вести наступление на пяти направлениях фронта. При этом украинские Силы обороны в течение суток нанесли ряд успешных ударов по позициям оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удачи Сил обороны

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также наши защитники сбили три БпЛА типа "Ланцет".

Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

Атаки врага

В течение суток противник нанес шесть ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате огня российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", — предупредили в Генштабе.

Ситуация на оперативных направлениях

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка — Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Елино Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них – Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории российской федерации.

признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Елино Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них – Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории российской федерации. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанес авиаудар в районах Белогоровки и Спорного.

противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанес авиаудар в районах Белогоровки и Спорного. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийское влияние испытали более 30 населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

артиллерийское влияние испытали более 30 населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времевку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное в Запорожье.

огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времевку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное в Запорожье. В Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе может состояться реванш россии. В ближайшие дни следует ожидать наступления.