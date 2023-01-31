Генштаб ЗСУ розповів про блискучі удари українських воїнів по об'єктах росіян

ЗСУ продовжують завдавати ударів по об'єктах, де перебувають росіяни: деталі
Збройні сили України протягом доби 30 січня завдали дев'яти ударів по районах зосередження живої сили окупантів. Також було завдано ударів по озброєнню та військовій техніці супротивника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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ЗСУ завдають ударів по окупантах
"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів", — йдеться у повідомленні.
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили дев'ять районів зосередження живої сили супротивника та один склад боєприпасів.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр із посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила, що окупаційна армія активно використовує мобільні крематорії. Таким чином армія ворога хоче приховати катастрофічні втрати.
Раніше спікер Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмута ворог втрачає щодня батальйон убитими. Окрім того, окупанти вже два місяці не можуть прорвати українську оборону.
За даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 р. станом на 26 січня 2023 р. російська армія втратила щонайменше 123 860 осіб.