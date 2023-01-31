Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow ВСУ продолжают наносить удары по объектам, где находятся россияне: детали arrow

ВСУ продолжают наносить удары по объектам, где находятся россияне: детали

31 января 2023 19:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб ВСУ рассказал про блестящие удары украинских воинов по объектам россиян
Раненый российский оккупант
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины в течение суток 30 января нанесли девять ударов по районам сосредоточивания живой силы оккупантов. Также были нанесены удары по вооружению и военной технике противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

ВСУ наносят удары по оккупантам

"Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы противника и один склад боеприпасов.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что оккупационная армия активно использует мобильные крематории. Таким образом, армия врага хочет скрыть катастрофические потери.

Ранее спикер Сил обороны на Восточном направлении полковник Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута враг теряет ежедневно батальон убитыми. Кроме того, оккупанты уже два месяца не могут прорвать украинскую оборону.

По данным Генштаба ВСУ, от 24 февраля 2022 г. по состоянию на 26 января 2023 г. российская армия потеряла по меньшей мере 123 860 человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

20:55 "У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

20:50 Зеленский провел переговоры с премьером Бельгии: о чем говорили

20:40 Стало известно, сколько зерна удалось экспортировать в прошлом году

20:25 США готовит новый пакет военной помощи Украине

20:18 Под Бахмутом погиб футболист Руслан Курдас

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Часть Одессы осталась без водоснабжения: где можно набрать воду

19:52 Освобождение Украины от российских оккупантов может произойти в этом году, — Джонсон

19:45 Лунный календарь стрижек на февраль 2023 года: два дня станут роковыми — волосы превратятся в солому

19:30 Оккупанты ограничивают передвижение гражданских в Херсонской области, — Генштаб

Новина з фото

19:27 Спаивают, насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых людей "охотится" на девушек

Новина з відео

20:55 "У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

Новина з відео

18:43 ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Актуальное по теме

None 31 Январь 20:55

"У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

None 31 Январь 20:48

Зеленский провел переговоры с премьером Бельгии: о чем говорили

None 31 Январь 20:55

Стало известно, сколько зерна удалось экспортировать в прошлом году

None 31 Январь 20:34

США готовит новый пакет военной помощи Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB