Генштаб ВСУ рассказал про блестящие удары украинских воинов по объектам россиян

Раненый российский оккупант

Вооруженные силы Украины в течение суток 30 января нанесли девять ударов по районам сосредоточивания живой силы оккупантов. Также были нанесены удары по вооружению и военной технике противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ наносят удары по оккупантам

"Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы противника и один склад боеприпасов.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что оккупационная армия активно использует мобильные крематории. Таким образом, армия врага хочет скрыть катастрофические потери.

Ранее спикер Сил обороны на Восточном направлении полковник Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута враг теряет ежедневно батальон убитыми. Кроме того, оккупанты уже два месяца не могут прорвать украинскую оборону.

По данным Генштаба ВСУ, от 24 февраля 2022 г. по состоянию на 26 января 2023 г. российская армия потеряла по меньшей мере 123 860 человек.