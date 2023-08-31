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ЗСУ продовжують контрнаступ у напрямку Бахмута, — Генштаб

31 серпня 2023 08:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ продовжують контрнаступ у напрямку Бахмута, — Генштаб
Боєць Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов оголосив про те, що українські оборонні війська активно просуваються на Бахмутському та Мелітопольському фронтах. При цьому вже досягнуто певних успіхів.

Про це повідомляє Military Media Center.

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"У районі між Новоданилівкою та Новопрокопівкою досягнуто певних успіхів. Наші війська зміцнюють свої позиції та використовують артилерію для поразки виявлених об'єктів противника", — заявив Ковальов.

При цьому він зазначив, що активний наступ українських військ триває на південь від Бахмута на відповідній ділянці фронту.

скріншот
Повідомлення Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій. При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.

Також ми повідомляли, що за 13 тижнів українського контрнаступу на кількох напрямках півдня та сходу ЗСУ втратили лише п'ять німецьких танків Leopard 2 із 71. Значно більше танків отримали пошкодження щонайменше 10, проте їх швидко ремонтують на складах у Польщі та Німеччині та повертають на фронт

 

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