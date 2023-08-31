ВСУ продолжают контрнаступление в направлении Бахмута, — Генштаб

Боец Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев объявил о том, что украинские оборонительные войска активно продвигаются на Бахмутском и Мелитопольском фронтах. При этом, уже достигнуты определенные успехи.

Об этом сообщает Military Media Center.

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"В районе между Новоданиловкой и Новопрокоповкой достигнуты определенные успехи. Наши войска укрепляют свои позиции и используют артиллерию для поражения обнаруженных объектов противника", — заявил Ковалев.

При этом, он отметил, что активное наступление украинских войск продолжается к югу от Бахмута на соответствующем участке фронта.

Сообщение Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.

Также мы сообщали, что за 13 недель украинского контрнаступления на нескольких направлениях юга и востока ВСУ потеряли лишь пять немецких танков Leopard 2 из 71. Значительно больше танков получили повреждения — по меньшей мере 10, однако их быстро ремонтируют на складах в Польше и Германии и возвращают на фронт.