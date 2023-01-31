Повітряна тривога в Україні - чому 31 січня її оголошували тричі

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому в Україні 31 січня тричі оголошували повітряну тривогу. За його словами, був зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинжал".

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

Заява ЗСУ

"Оголошення про повітряну тривогу були масштабними за географією, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинжал". Тому й оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака", — сказав він.

Також Ігнат уточнив, що те, що тривоги не були тривалими, говорить про те, що це звичайні польоти тренування. При цьому такі польоти можуть використовуватись як метод тиску на Україну та Європу.

"МіГ-31 злітають як на території рф, як це було сьогодні, так і з території Білорусії. Цей літак — психологічний фактор тиску на країни Європи. У російських ток-шоу не припиняється істерія загроз ядерного удару. Коли ударів немає, фактор впливу на наше населення — це впливає і на економіку, і на людей", — додав Ігнат.

Нагадаємо, станом на 31 січня в акваторії Чорного моря перебувають 12 ворожих кораблів.

Попри те, що росіяни зберігають значний дефіцит крилатих ракет у Чорному морі, вони готують новий ракетний терор. Перед цим ворог може вкотре використати іранські дрони для розвідки.