Повітряна тривога в Україні - чому 31 січня її оголошували тричі

ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому в Україні 31 січня тричі оголошували повітряну тривогу. За його словами, був зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинжал".
Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
-
Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат
-
В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись
-
Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф
-
Календар на лютий 2023: про які важливі свята та дати важливо знати
-
Резніков пояснив, чому США не хочуть передавати Україні винищувачі
-
Яке свято відзначають 1 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Україна може отримати 2,3 млрд фунтів з продажу футбольного клубу Абрамовича: деталі
-
Американська корпорація виділить $250 млн на підтримку українського бізнесу
-
В Одесі незаконно виготовляли та збували фальсифікований алкоголь: "бізнесмени" постануть перед судом
-
Загальна мобілізація 2023: як має проходити медкомісія та чи можна її оскаржити
Заява ЗСУ
"Оголошення про повітряну тривогу були масштабними за географією, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинжал". Тому й оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака", — сказав він.
Також Ігнат уточнив, що те, що тривоги не були тривалими, говорить про те, що це звичайні польоти тренування. При цьому такі польоти можуть використовуватись як метод тиску на Україну та Європу.
"МіГ-31 злітають як на території рф, як це було сьогодні, так і з території Білорусії. Цей літак — психологічний фактор тиску на країни Європи. У російських ток-шоу не припиняється істерія загроз ядерного удару. Коли ударів немає, фактор впливу на наше населення — це впливає і на економіку, і на людей", — додав Ігнат.
Нагадаємо, станом на 31 січня в акваторії Чорного моря перебувають 12 ворожих кораблів.
Попри те, що росіяни зберігають значний дефіцит крилатих ракет у Чорному морі, вони готують новий ракетний терор. Перед цим ворог може вкотре використати іранські дрони для розвідки.