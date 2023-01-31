Воздушная тревога в Украине - почему 31 января ее объявляли три раза

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему в Украине 31 января три раза объявляли воздушную тревогу. По его словам, был взлет МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Заявление ВСУ

"Объявления о воздушной тревоге были масштабными по географии, но не такими долговременными, как мы обычно ожидаем после взлетов МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал". Потому и объявляются воздушные тревоги, когда взлетает этот тип самолета", — сказал он.

Также Игнат уточнил, что то, что тревоги не были длительными, говорит о том, что это обычные тренировочные полеты. При этом такие полеты могут использоваться как метод давления на Украину и Европу.

"МиГ-31 взлетают как на территории рф, как это было сегодня, так и с территории Белоруссии. Этот самолет — психологический фактор давления на страны Европы. В российских ток-шоу не прекращается истерия угроз ядерного удара. Когда ударов нет, фактор влияния и на наше население — это влияет и на экономику, и на людей", — добавил Игнат.

Напомним, по состоянию на 31 января в акватории Черного моря находятся 12 вражеских кораблей.

Несмотря на то, что у россиян сохраняется значительный дефицит крылатых ракет в Черном море, они готовят новый ракетный террор. Перед этим враг может в очередной раз использовать иранские дроны для разведки.