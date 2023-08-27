ЗСУ блискуче знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б"

Знищення російської військової техніки. Фото: скриншот

Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивникові. При цьому українські захисники регулярно знищують російську військову техніку, як, наприклад, гармату "Гіацинт-Б".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищення ворожої військової техніки

У Генштабі повідомили, що Сили оборони півдня влаштували пекельне "привіт" окупантам на лівий берег. Внаслідок дій ЗСУ було знищено гармату "Гіацинт-Б".

"Новий пекельний "привіт" Сил оборони півдня України окупантам на лівий берег! "Гіацинт-Б" перетворено на попіл! Випалюємо ворожу нечисть із нашої землі", — йдеться у повідомленні.

На вказаному відео видно, що посеред дороги лунає сильний вибух, після чого підіймаєтися густий стовп диму.

Нагадаємо, що 17 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупантів Ка-52. Приземлити його удалося на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що українські військові 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ виявили та успішно знищили важку артилерію окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямі.