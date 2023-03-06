У Німеччині викрили російських хакерів, які здійснили серію кібератак по всьому світу

Знову росіяни: у Німеччині викрили хакерів, які вчинили кібератаки по всьому світу
Поліція Німеччини викрила групу хакерів, які здійснили серію кібератак у світі. Цікаво те, що до злочинів причетні росіяни.
Про це пише видання Frankfurter Allgemeine.
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Так, німецькі правоохоронці викрили членів міжнародного хакерського угруповання до складу якого входять громадяни росії. Зазначається, що до розслідування діяльності хакерів під назвою "Подвійний павук" долучилися Європол та американське Федеральне бюро розслідувань.
Відомо, що хакери несуть відповідальність за серію кібератак по всьому світу, в тому числі злам серверів університетської клініки Дюссельдорфа, німецької медіагрупи Funke і систем округу Анхальт-Біттерфельд на сході Німеччини. Наразі поліція країни вже видала ордер на арешт трьох хакерів, щодо ще восьми членів угруповання тривають слідчі дії.
Цікаво, що один із підозрюваних, 41-річний росіянин, також розшукується ФБР. Американські правоохоронці пропонують за відомості про нього нагороду в розмірі 5 млн доларів.
Нагадаємо, напередодні роковин вторгнення рф хакери взламали український телеканал "Інтер" та запустили по ньому гімн СРСР.