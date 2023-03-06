В Германии разоблачили российских хакеров, осуществивших серию кибератак по всему миру

Прокуратура уже выдала ордера на арест троих хакеров

Полиция Германии разоблачила группу хакеров, осуществивших серию кибератак в мире. Интересно, что к преступлениям причастны россияне.

Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine.

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Так, немецкие правоохранители разоблачили членов международной хакерской группировки в состав которой входят граждане россии. Отмечается, что к расследованию хакерской деятельности под названием "Двойной паук" присоединились Европол и американское Федеральное бюро расследований.

Известно, что хакеры несут ответственность за серию кибератак по всему миру, включая взлом серверов университетской клиники Дюссельдорфа, немецкой медиагруппы Funke и систем округа Анхальт-Биттерфельд на востоке Германии. Полиция страны уже выдала ордер на арест трех хакеров, относительно еще восьми членов группировки продолжаются следственные действия.

Интересно, что один из подозреваемых, 41-летний россиянин, тоже разыскивается ФБР. Американские стражи порядка предлагают за сведения о нем награду в размере 5 млн долларов.

Напомним, накануне годовщины вторжения россии хакеры взломали украинский телеканал "Интер" и запустили по нему гимн СССР.