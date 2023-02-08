Росія пригрозила Боснії та Герцеговині через вступ у НАТО

Посол росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов

У росії вже заговорили про дії у відповідь, якщо Боснія та Герцоговина вступить до НАТО. Кремль вважає, що справжня мета Альянсу — знищення рф.

Про це йдеться у заяві посла рф у Сараєво Ігор Калабухов, опублікованій з нагоди російського "Дня дипломатії".

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У повідомленні зазначається, що росія залишить за собою право на пропорційну відповідь, якщо Боснія і Герцеговина приєднається до НАТО або будь-якої організації, ворожої москві.

"Боснія і Герцеговина вільна зробити будь-який крок на світовій арені. Вступати в будь-яку організацію — політичну, економічну, культурну, будь-яку. Якщо цього хоче більшість громадян, якщо це приносить користь країні, стимулюватиме розвиток, зміцнюватиме зв’язки з іншими народами світу — вперед, ми це приймемо з щирою радістю", — написав Ігор Калабухов.

Утім, російський посол наголосив, що керівництво країни має розуміти, якщо Боснія вступає в блок, головною метою якого є знищення росії, то кремль "має право захистити себе". За його словами, поки Боснія та Герцеговина не вживає заходів проти росії, вони відчувають себе спокійно і не мають потреби зміцнювати захист.

"Тут можна заперечити, що гіпотетично входити в НАТО чи ЄС можна з абсолютно іншими намірами, які не мають жодного стосунку до росії… Але будьмо реалістами — якщо умовний Брюссель чи Вашингтон накажуть розгорнути ядерні системи з ракетами, націленими на москву, то умовне Сараєво, увійшовши до організацій під їхнім керівництвом, буде змушене це зробити", — заявив російський дипломат.

Нагадаємо, раніше британське видання BBC писало, що путін перед повномасштабним вторгненням в Україну погрожував Борису Джонсону ракетним ударом.