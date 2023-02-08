Россия пригрозила Боснии и Герцеговине из-за вступления в НАТО

Посол россии в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов

В россии уже заговорили об ответных действиях, если Босния и Герцеговина вступит в НАТО. Кремль считает, что настоящая цель Альянса — уничтожение рф.

Об этом говорится в заявлении посла россии в Сараево Игоря Калабухова, опубликованном по случаю российского "Дня дипломатии".

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В сообщении отмечается, что россия оставит за собой право на пропорциональный ответ, если Босния и Герцеговина присоединится к НАТО или любой организации, враждебной москве.

"Босния и Герцеговина свободна сделать любой шаг на мировой арене. Вступать в любую организацию — политическую, экономическую, культурную, любую. Если этого хочет большинство граждан, если это приносит пользу стране, будет стимулировать развитие, укреплять связи с другими народами мира — вперед, мы это примем с искренней радостью", — написал Игорь Калабухов.

Впрочем, российский посол подчеркнул, что руководство страны должно понимать, если Босния вступает в блок, главной целью которого является уничтожение россии, то кремль "вправе защитить себя". По его словам, пока Босния и Герцеговина не принимает меры против россии, они чувствуют себя спокойно и не нуждаются в укреплении защиты.

"Здесь можно возразить, что гипотетически входить в НАТО или ЕС можно с совершенно другими намерениями, не имеющими никакого отношения к россии... Но будем реалистами — если условный Брюссель или Вашингтон прикажут развернуть ядерные системы с ракетами, нацеленными на москву, то условное Сараево, войдя в организации под их руководством, будет вынуждено это сделать", — заявил российский дипломат.

Напомним, ранее британское издание BBC писало, что путин перед полномасштабным вторжением в Украину угрожал Борису Джонсону ракетным ударом.