Знищено пункти управління і позицію ППО: Генштаб відзвітував про успішні удари по окупантах

Минулої доби ЗСУ відбили понад 95 атак противника

Українські Сили оборони протягом минулої доби завдали низки успішних ударів по позиціях ворога. Внаслідок атак з боку України знищено, зокрема, декілька пунктів управління ворога.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Успіхи ЗСУ

Як зазначається у повідомленні, українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та одну позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

При цьому у Генштабі зазначають, що російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 27 авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Найгарячіші напрямки фронту

На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові за 5 березня знищили дві військові бази окупантів у Мелітополі. За попередньою інформацією, загинули сотні ворожих солдатів.

Також повідомлялося, що українські військові продовжують утримувати під своїм контролем головну трасу Костянтинівка — Бахмут, якою здійснюється постачання. Також ЗСУ утримують ключовий шлях до міста Бахмут і виходу з нього.