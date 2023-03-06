Уничтожены пункты управления и позиция ПВО: Генштаб отчитался об успешных ударах по оккупантам

За прошедшие сутки ВСУ отразили более 95 атак противника

Украинские Силы обороны за прошедшие сутки нанесли ряд успешных ударов по позициям врага. В результате атак со стороны Украины уничтожены, в частности, несколько пунктов управления врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Успехи ВСУ

Как отмечается в сообщении, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и одну позицию средств противовоздушной обороны врага.

При этом в Генштабе отмечают, что российская федерация основными усилиями сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и четыре ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Горячие направления фронта

На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Огненное влияние испытали более 40 населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные за 5 марта уничтожили две военные базы оккупантов в Мелитополе. По предварительной информации, погибли сотни вражеских солдат.

Также сообщалось, что украинские военные продолжают удерживать под своим контролем главную трассу Константиновка — Бахму, по которой осуществляется поставка. Также ВСУ удерживают ключевой путь в город Бахмут и выход из него.