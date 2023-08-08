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СМИ узнали тайного покупателя 50 танков Leopard 1 для Украины

8 августа 2023 23:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СМИ узнали тайного покупателя 50 танков Leopard 1 для Украины
Танки для Украины. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 8 августа, стало известно о сделке между Бельгией и неуточненной страной касательно продажи 50 танков Leopard 1, предназначенных для последующей передачи в Украину. По сведениям СМИ, тайным заказчиком выступила немецкая фирма Rheinmetall.

Об этом пишет издание Handelsblatt.

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Сообщается, что до транспортировки в Украину эту военную технику планируется отремонтировать на производственных объектах Rheinmetall, расположенных в Дюссельдорфе. Сделка была оформлена с бельгийским производителем OIP Land Systems.

Стоит отметить, что в мае, временно исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Дании, Троэльс Лунд Поульсен, представил планы о поставках Украине 80 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией.

Танки этого типа оборудованы 105-мм артиллерийским орудием и сопровождающим пулеметом MG3 калибра 7,62 мм. До 1980-х Leopard 1 признавался главным танком в арсенале Германии. Отметим, что модификация Leopard 1A5 — это заключительная версия данной серии.

Особенностью данной модели является компьютерная система управления стрельбой от Krupp-Atlas Electronik EMES 18, совмещенная с тепловизионным прибором от Carl Zeiss, адаптированной из системы новейшего Leopard 2.

Напомним, что глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Так, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.

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