Окупанти скаржаться на катастрофічні втрати на рубежі Горлівка-Кліщіївка: перехоплення ГУР

Окупаційні війська зазнають втрат на Донеччині

Російський окупант поскаржився на значні втрати, які несуть російські війська на Донеччині. Зокрема, йдеться про ділянку фронту на рубежі Горлівка-Кліщіївка.

Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"У мене в сумі виходить безвісти, котрих я не знаю, але вони, найімовірніше, 200-і – 12 осіб, 300-х у мене 19 чоловік, і два 200-і, яких я знаю", — сказав окупант, наголосивши також, що "Жорик погиб".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 600 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила майже 149 тис. військових.

Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.