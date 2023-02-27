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"Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

27 лютого 2023 19:35
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Окупанти скаржаться на катастрофічні втрати на рубежі Горлівка-Кліщіївка: перехоплення ГУР
Окупаційні війська зазнають втрат на Донеччині
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російський окупант поскаржився на значні втрати, які несуть російські війська на Донеччині. Зокрема, йдеться про ділянку фронту на рубежі Горлівка-Кліщіївка. 

Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. 

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"У мене в сумі виходить безвісти, котрих я не знаю, але вони, найімовірніше, 200-і – 12 осіб, 300-х у мене 19 чоловік, і два 200-і, яких я знаю", — сказав окупант, наголосивши також, що "Жорик погиб". 

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 600 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила майже 149 тис. військових

Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

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