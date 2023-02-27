Оккупанты жалуются на катастрофические потери на рубеже Горловка-Клещиевка: перехват ГУР

"Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области
Российский оккупант пожаловался на значительные потери, которые несут российские войска в Донецкой области. В частности, речь идет об участке фронта на рубеже Горловка-Клещиевка.
Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовал Главное управление разведки Минобороны Украины.
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"У меня в сумме получается без вести, которых я не знаю, но они, скорее всего, 200-е – 12 человек, 300-х у меня 19 человек, и два 200-е, которых я знаю", — сказал оккупант, подчеркнув также, что "Жорик погиб".
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 600 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла почти 149 тыс. военных.
Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.