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"Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

27 февраля 2023 19:35
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Оккупанты жалуются на катастрофические потери на рубеже Горловка-Клещиевка: перехват ГУР
Оккупационные войска несут потери в Донецкой области
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российский оккупант пожаловался на значительные потери, которые несут российские войска в Донецкой области. В частности, речь идет об участке фронта на рубеже Горловка-Клещиевка.

Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"У меня в сумме получается без вести, которых я не знаю, но они, скорее всего, 200-е – 12 человек, 300-х у меня 19 человек, и два 200-е, которых я знаю", — сказал оккупант, подчеркнув также, что "Жорик погиб".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 600 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла почти 149 тыс. военных.

Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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