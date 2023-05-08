Зеленський заявив про розробку нової концепції безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото:

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ведеться робота над розробкою фундаментальної, нової концепції безпеки для України. Ця концепція міститиме весь спектр безпекових питань.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Наради з військовими та урядовцями

Президент розповів, що провів засідання Ставки головнокомандувача та окреслив основні питання, які розглядалися під час зустрічі.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Доповідали і командувачі оперативних напрямків, і Головком, і керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі будемо робити певні кроки — кроки, які зміцнять наш захист", — сказав він.

Зеленський також зазначив, провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості — щодо боєприпасів.

"Є хороші новини з цього приводу. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати", — зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив, що провів кілька безпекових нарад з урядовцями. Зокрема, щодо розмінування деокупованих територій.

"Перша нарада — щодо розмінування в Україні. Станом на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднено мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом, це оцінюється у часових межах доволі неприємно — мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою. Ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо й спеціальну систему дій, яка дозволить швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо і з партнерами заради збільшення наших можливостей. У техніці, у підготовці саперів і піротехніків… Із усіма у світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки, ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знов чистою від російських мін", — сказав Президент.

Він також провів нараду щодо розробки нової концепції безпеки для України.

"І ще одна нарада — безпекова, — яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної, нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях… Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено. Все це буде реалізовано", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили повітряні удари росіян. Крім того, члени Ставки проаналізували ситуацію з постачанням Силам оборони снарядів і ракет.

Також раніше Володимир Зеленський заявив, що наступний місяць буде плідним у постачанні зброї Україні.