Зеленский заявил о разработке новой концепции безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведется работа по разработке фундаментальной, новой концепции безопасности для Украины. Эта концепция будет содержать весь спектр вопросов безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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Совещания с военными и чиновниками

Президент рассказал, что провел заседание Ставки главнокомандующего и выделил основные вопросы, которые рассматривались во время встречи.

"Провел сегодня заседание Ставки. Докладывали и командующие оперативными направлениями, и Главком, и руководители разведки. Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе будем делать определенные шаги — шаги, которые укрепят нашу защиту", – сказал он.

Зеленский также отметил, что провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам.

"Есть хорошие новости на этот счет. Разумеется, сейчас не пора их обнародовать", — отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что провел несколько совещаний с чиновниками. В частности, по разминированию деоккупированных территорий.

"Первое совещание — по разминированию в Украине. По состоянию на сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров нашей территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. В общем, это оценивается во временных пределах довольно неприятно — мол, нужны десятилетия, чтобы разобраться с такой угрозой. Мы должны сделать это гораздо быстрее. Готовим и специальную систему действий, которая позволит быстрее разминировать новую территорию после деоккупации. Активно работаем и с партнерами для увеличения наших возможностей. В технике, в подготовке саперов и пиротехников… Со всеми в мире, имеющими опыт, имеющими технологии, имеющими финансовые возможности для поддержки, мы будем сотрудничать, чтобы сделать Украину вновь чистой от российских мин", — сказал Президент.

Он также провел совещание по разработке новой концепции безопасности Украины.

"И еще одно совещание — о безопасности, — которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной, новой концепции безопасности для Украины. Комплексно ответим на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах… От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту от террора, которую имеют самые передовые государства мира. Все это будет представлено. Все это будет реализовано", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, как сообщалось ранее, на очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили воздушные удары россиян. Кроме того, члены Ставки проанализировали ситуацию со снабжением Силам обороны снарядов и ракет.

Также ранее Владимир Зеленский заявил, что следующий месяц будет плодотворным в поставке оружия Украине.