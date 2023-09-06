Зеленський вручив нагороди генералам сил оборони та правоохоронних органів

Президент України Володимир Зеленський на врученні погонів генералам. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вручив високі нагороди та погони військовим та представникам правопорядку країни, висловивши свою повагу кожному захиснику. Зеленський наголосив на значущості розуміння настроїв серед військових та підкреслив роль лідерства на всіх рівнях.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Президент наголосив, що здобуття високого звання несе відповідальність і підтримувати спрямованість на головне для країни — успіх України.

Він також закликав до глибокої поваги та взаєморозуміння між військовослужбовцями різних поколінь, щоб кожен відчував гордість від того, що стоїть поруч із такими бійцями у боротьбі за батьківщину.

"Пане генерали! Вищі військові та спеціальні звання, які були вам присвоєні, — це і свідчення поваги держави до вашої служби, і оцінка ваших заслуг і командирських якостей, і подяка держави за ваші результати. І водночас цей наказ вам завжди бути тими, хто здатний вести людей до перемоги. До перемоги України! Бережіть життя наших людей. Дбайте про воїнів та державу", — сказав Зеленський у своєму Telegram.

Нагадаємо, що 6 вересня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головною темою була підготовка енергосистеми до зими.