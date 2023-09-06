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Зеленский вручил награды генералам сил обороны и правоохранительных органов

6 сентября 2023 15:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский вручил награды генералам сил обороны и правоохранительных органов
Президент Украины Владимир Зеленский на вручении погонов генералам. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие награды и погоны военным и представителям правопорядка страны, выразив свое почтение каждому защитнику. Зеленский акцентировал внимание на значимости понимания настроений среди военных и подчеркнул роль лидерства на всех уровнях. 

Об этом сообщает Офис Президента.

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Президент подчеркнул, что получение высокого звания несет ответственность и поддерживать направленность на главное для страны — успех Украины.

Он также призвал к глубокому уважению и взаимопониманию между военнослужащими разных поколений, чтобы каждый ощущал гордость от того, что стоит рядом с такими бойцами в борьбе за родину.

"Господа генералы! Высшие военные и специальные звания, которые были вам присвоены, — это и свидетельство уважения государства к вашей службе, и оценка ваших заслуг и командирских качеств, и благодарность государства за ваши результаты. И в то же время это приказание вам всегда быть теми, кто способен вести людей к победе. К победе Украины! Берегите жизнь наших людей. Заботьтесь о воинах и государстве", — сказал Зеленский в своем Telegram.

Напомним, что 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главной темой была подготовка энергосистемы страны к зиме.

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