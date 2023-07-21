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Зеленський та Байден ведуть переговори про постачання ATACMS

21 липня 2023 23:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський та Байден ведуть переговори про постачання ATACMS
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: Новинарня
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час Aspen Security Forum радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван висловився про можливість постачання ракет ATACMS Україні. При цьому президент США Джо Байден обговорює постачання із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Салліван сказав у рамках форуму.

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Салліван підкреслив, що Франція та Велика Британія можуть підтримати Україну у питанні далекобійних ударних коштів.

При цьому він зазначив значну військову підтримку, яку США вже надали Україні. Остаточне рішення про можливість постачання ATACMS президенту Байдену ще доведеться ухвалити. У цьому контексті було проведено переговори між Байденом та Зеленським, які ще не завершилися. Попри готовність до дій, США уважно стежать за реакцією Росії на свої дії щодо України.

Салліван також зазначив, що США активно консультуються з Україною щодо моменту залучення основних сил під час контрнаступу. Водночас основним завданням для Вашингтона є підтримка України, а не спроби зміни влади у Росії. Він наголосив на важливості адаптації та динамічного підходу до зовнішньополітичних дій, враховуючи реакцію інших держав.

Нагадаємо, що видання The Wall Street Journal написало, що США близькі до того, щоб передати далекобійні ракети ATACMS Збройним силам України. Зазначається, що таке рішення пов'язане з тим, що в Росії розпочалася внутрішня боротьба за владу.

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