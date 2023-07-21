Зеленский и Байден ведут переговоры о поставках ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Новинарня

В ходе Aspen Security Forum советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан высказался о возможности поставки ракет ATACMS Украине. При этом президент США Джо Байден обсуждает поставки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Салливан сказал в рамках форума.

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Поставки ATACMS Украине

Салливан подчеркнул, что Франция и Великобритания могут поддержать Украину в вопросе дальнобойных ударных средств.

При этом он указал на значимую военную поддержку, которую США уже оказали Украине. Окончательное решение о возможности поставки ATACMS президенту Байдену еще предстоит принять. В этом контексте были проведены переговоры между Байденом и Зеленским, которые еще не завершились. Несмотря на готовность к действиям, США внимательно следят за реакцией России на свои действия в отношении Украины.

Салливан также отметил, что США активно консультируются с Украиной относительно момента привлечения основных сил при контрнаступлении. Вместе с тем, основной задачей для Вашингтона является поддержка Украины, а не попытки смены власти в России. Он подчеркнул важность адаптации и динамичного подхода к внешнеполитическим действиям, учитывая реакцию других государств.

Напомним, что издание The Wall Street Journal написало, что США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракеты ATACMS Вооруженным силам Украины. Отмечается, что такое решение связано с тем, что в России началась внутренняя борьба за власть.