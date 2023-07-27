Зеленський провів виїзну Ставку на Дніпропетровщині та нагородив Залужної зброєю

Зеленський на нараді у Дніпропетровській області. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку на Дніпропетровщині. Сторони обговорили динаміку на фронтах, прогресуючі та захисні заходи, а також останні дані від розвідки.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

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За словами українського лідера, особливу увагу було приділено питанням логістики та постачання військ боєприпасами. Також було проаналізовано ефективність діючих систем протиповітряної оборони та плани зміцнення повітряного захисту з огляду на підтримку з боку союзників.

"Проводиться детальна перевірка ТЦК з особливим акцентом на 11 ключових районах", — сказав Зеленський.

Нагородження Залужного

Крім того, Зеленський встиг зустрітися з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та привітати його з нещодавнім днем народження (8 липня). Також Президент привітав командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, який відзначив свій день народження 26 липня.

"Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів та повагу до них", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 26 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію.