Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Зеленський провів виїзну Ставку на Дніпропетровщині та нагородив Залужної зброєю arrow

Зеленський провів виїзну Ставку на Дніпропетровщині та нагородив Залужної зброєю

27 липня 2023 11:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський провів виїзну Ставку на Дніпропетровщині та нагородив Залужної зброєю
Зеленський на нараді у Дніпропетровській області. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку на Дніпропетровщині. Сторони обговорили динаміку на фронтах, прогресуючі та захисні заходи, а також останні дані від розвідки.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

Читайте також:

Зеленський на нараді у Дніпропетровській області

За словами українського лідера, особливу увагу було приділено питанням логістики та постачання військ боєприпасами. Також було проаналізовано ефективність діючих систем протиповітряної оборони та плани зміцнення повітряного захисту з огляду на підтримку з боку союзників.

"Проводиться детальна перевірка ТЦК з особливим акцентом на 11 ключових районах", — сказав Зеленський.

Нагородження Залужного

Крім того, Зеленський встиг зустрітися з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та привітати його з нещодавнім днем народження (8 липня). Також Президент привітав командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, який відзначив свій день народження 26 липня.

"Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів та повагу до них", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 26 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз