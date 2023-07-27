Зеленский провел выездную Ставку в Днепропетровской области и наградил Залужного оружием
Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную ставку в Днепропетровской области. Стороны обсудили динамику на фронтах, прогрессирующие и защитные меры, а также последние данные от разведки.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.
Зеленский на совещании в Днепропетровской области
По словам украинского лидера, особое внимание было уделено вопросам логистики и снабжения войск боеприпасами. Также были проанализированы эффективность действующих систем противовоздушной обороны и планы укрепления воздушной защиты, учитывая поддержку со стороны союзников.
"Проводится детальная проверка ТЦК с особым акцентом на 11 ключевых районах", — сказал Зеленский.
Награждение Залужного
Кроме того, Зеленский успел встретиться с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и поздравить его с недавним днем рождения (8 июля). Также Президент поздравил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, который отметил свой день рождения 26 июля.
"Наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним", — добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.