Зеленский провел выездную Ставку в Днепропетровской области и наградил Залужного оружием

Зеленский на совещании в Днепропетровской области. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную ставку в Днепропетровской области. Стороны обсудили динамику на фронтах, прогрессирующие и защитные меры, а также последние данные от разведки.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

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По словам украинского лидера, особое внимание было уделено вопросам логистики и снабжения войск боеприпасами. Также были проанализированы эффективность действующих систем противовоздушной обороны и планы укрепления воздушной защиты, учитывая поддержку со стороны союзников.

"Проводится детальная проверка ТЦК с особым акцентом на 11 ключевых районах", — сказал Зеленский.

Награждение Залужного

Кроме того, Зеленский успел встретиться с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и поздравить его с недавним днем рождения (8 июля). Также Президент поздравил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, который отметил свой день рождения 26 июля.

"Наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.