Зеленский привез в Вильнюс боевой флаг из Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне украинского флага. Фото: ОП

Сегодня, 11 июля, начался саммит НАТО в Литве. Президент Украины Владимир Зеленский уже выступил на главной площади в Вильнюсе перед литовцами. Свое обращение он начал с поднятия украинского флага, привезенного из Бахмута.

Об этом рассказал сам Владимир Зеленьский.

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По словам украинского лидера, битва в Бахмуте является одной из наиболее определяющих битв за свободу в Европе. Прежде всего, флаг, привезенный из этого города, означает, что "литовцам больше не придется биться против российских солдат".

"Сегодня здесь, в Вильнюсе, украинский боевой флаг из Бахмута. Бахмут — это одна из наиболее определяющих битв за свободу в Европе, и ее именно так будут вспоминать наши дети и внуки. Этот наш боевой флаг из Бахмута означает, что никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы вашей страны", — говорит Зеленский.

И отмечает, что в Европе никогда больше не будет никакой оккупации.

"Литва всегда будет только вашей! Этот наш флаг означает, что никогда снова не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда снова не будет разделений Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и "зимних войн" против свободы Финляндии . Никаких оккупаций в Европе больше не будет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.