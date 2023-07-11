Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Зеленский привез в Вильнюс боевой флаг из Бахмута arrow

Зеленский привез в Вильнюс боевой флаг из Бахмута

11 июля 2023 20:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский привез в Вильнюс боевой флаг из Бахмута
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне украинского флага. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 11 июля, начался саммит НАТО в Литве. Президент Украины Владимир Зеленский уже выступил на главной площади в Вильнюсе перед литовцами. Свое обращение он начал с поднятия украинского флага, привезенного из Бахмута.

Об этом рассказал сам Владимир Зеленьский.

Читайте также:

Зеленский выступил в Литве

По словам украинского лидера, битва в Бахмуте является одной из наиболее определяющих битв за свободу в Европе. Прежде всего, флаг, привезенный из этого города, означает, что "литовцам больше не придется биться против российских солдат".

"Сегодня здесь, в Вильнюсе, украинский боевой флаг из Бахмута. Бахмут — это одна из наиболее определяющих битв за свободу в Европе, и ее именно так будут вспоминать наши дети и внуки. Этот наш боевой флаг из Бахмута означает, что никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы вашей страны", — говорит Зеленский.

И отмечает, что в Европе никогда больше не будет никакой оккупации.

"Литва всегда будет только вашей! Этот наш флаг означает, что никогда снова не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда снова не будет разделений Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и "зимних войн" против свободы Финляндии . Никаких оккупаций в Европе больше не будет", — подчеркнул Зеленский.

 

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз