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Зеленський побував на місці атаки рф по будинках у Запоріжжі: у якому стані будівлі

27 березня 2023 21:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Запоріжжі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський оглянув будинки в Запоріжжі, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів із реактивної системи залпового вогню 22 березня поточного року. Наразі відомо, що є загроза обвалу одного з будинків. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента

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Доповідь про ліквідацію наслідків атаки

Як зазначається у повідомленні, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко й начальник Головного управління Національної поліції в області Артем Кисько доповіли Президентові про обставини ворожої терористичної атаки та ліквідацію наслідків.

"В результаті влучання боєприпасу в один із дев'ятиповерхових житлових будинків було пошкоджено тримальні конструкції одного з під'їздів. Обвалу конструкцій верхніх поверхів цієї частини будівлі не сталося, але залишається велика ймовірність цього. Тому необхідний демонтаж цієї частини будівлі з використанням спеціальної техніки", — йдеться у повідомленні. 

Також главі держави доповіли, що постраждалим мешканцям було надано необхідну медичну допомогу. На місці розгорнули мобільний госпіталь.

"Було забезпечено тимчасове житло тим, хто цього потребує. Адже у двох найбільш пошкоджених будинках десятки квартир непридатні для проживання. На місці трагедії розгорнуто пункти підтримки та мобільний ЦНАП, де люди можуть отримати всі необхідні консультації та оформити матеріальну допомогу", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. За інформацією міської ради, загарбники скерували по житловому районі дві ракети.

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