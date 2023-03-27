Зеленський побував на місці атаки рф по будинках у Запоріжжі: у якому стані будівлі
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський оглянув будинки в Запоріжжі, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів із реактивної системи залпового вогню 22 березня поточного року. Наразі відомо, що є загроза обвалу одного з будинків.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
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Доповідь про ліквідацію наслідків атаки
Як зазначається у повідомленні, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко й начальник Головного управління Національної поліції в області Артем Кисько доповіли Президентові про обставини ворожої терористичної атаки та ліквідацію наслідків.
"В результаті влучання боєприпасу в один із дев'ятиповерхових житлових будинків було пошкоджено тримальні конструкції одного з під'їздів. Обвалу конструкцій верхніх поверхів цієї частини будівлі не сталося, але залишається велика ймовірність цього. Тому необхідний демонтаж цієї частини будівлі з використанням спеціальної техніки", — йдеться у повідомленні.
Також главі держави доповіли, що постраждалим мешканцям було надано необхідну медичну допомогу. На місці розгорнули мобільний госпіталь.
"Було забезпечено тимчасове житло тим, хто цього потребує. Адже у двох найбільш пошкоджених будинках десятки квартир непридатні для проживання. На місці трагедії розгорнуто пункти підтримки та мобільний ЦНАП, де люди можуть отримати всі необхідні консультації та оформити матеріальну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. За інформацією міської ради, загарбники скерували по житловому районі дві ракети.