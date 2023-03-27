Зеленский побывал на месте атаки рф по домам в Запорожье: в каком состоянии здания

Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в Запорожье

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел дома в Запорожье, которые были повреждены в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня 22 марта текущего года. Известно, что есть угроза обвала одного из домов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Доклад о ликвидации последствий атаки

Как отмечается в сообщении, начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и начальник Главного управления Национальной полиции в области Артем Кисько доложили Президенту об обстоятельствах вражеской террористической атаки и ликвидации последствий.

"В результате попадания боеприпаса в один из девятиэтажных жилых домов были повреждены несущие конструкции одного из подъездов. Обвала конструкций верхних этажей этой части здания не произошло, но остается большая вероятность этого. Поэтому необходим демонтаж этой части здания с использованием специальной техники", – говорится в сообщении.

Также главе государства доложили, что пострадавшим жителям была оказана необходимая медицинская помощь. На месте развернули мобильный госпиталь.

"Было обеспечено временное жилье тем, кто в этом нуждается. Ведь в двух наиболее поврежденных домах десятки квартир непригодны для проживания. На месте трагедии развернуты пункты поддержки и мобильный ЦНАП, где люди могут получить все необходимые консультации и оформить материальную помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. По информации городского совета, захватчики направили по жилому району две ракеты.