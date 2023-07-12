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Зеленський підбив підсумки саміту НАТО

12 липня 2023 20:30
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Козюк Тетяна
редактор
Саміт НАТО: Зеленський підбив підсумки
Президент України Володимир Зеленський у перший день саміту НАТО. Фото: Associated Press
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 12 липня, завершився останній другий день саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський подякував усім країнам Альянсу за "прецедентну підтримку" та розповів, чого вдалося досягти на зустрічі. 

Результатами саміту НАТО Володимир Зеленський поділився на своїй сторінці у Telegram.

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Підсумки саміту НАТО

"Дуже потрібний вагомий успіх для України. Я вдячний усім лідерам, усім країнам НАТО за цілком практичну та безпрецедентну, враховуючи десятиліття наших відносин, підтримку для України. Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою для наших людей, для нашої держави. Це відкриває для нас абсолютно нові можливості безпеки. Дякую всім, хто працював заради цього!", — подякував Зеленський країнам НАТО. 

Глава держави зазначив, що вдалося отримати "важливий пакет гарантій безпеки".

"Сьогодні є гарантії безпеки для України на час руху в НАТО – дуже важливий пакет гарантій. Ми погоджуємо з "Великою сімкою" основу архітектури гарантій, а далі будемо їх розшивати двосторонніми і багатосторонніми домовленостями з партнерами", — додає лідер.  

 

Гарантії безпеки

За його словами, гарантії безпеки передбачають: 

  • заходи з допомоги Україні в захисті себе та запобігання новій агресії;
  • заходи на випадок нової агресії;
  • підтримку в притягненні Росії до відповідальності за агресію.

 

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство.

Додамо, що під час саміту НАТО Зеленський зустрінеться з Байденом. Однією із тем, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли.

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