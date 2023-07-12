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Зеленский подвел итоги саммита НАТО

12 июля 2023 20:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Саммит НАТО: Зеленский подвел итоги
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО. Фото: Associated Press
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 12 июля, завершился последний второй день саммита НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех стран Альянса за "прецедентную поддержку" и рассказал, чего удалось достичь на встрече.

Результатами саммита НАТО Владимир Зеленский поделился на своей странице в Telegram.

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Итоги саммита НАТО

"Очень нужен весомый успех для Украины. Я благодарен всем лидерам, всем странам НАТО за вполне практическую и беспрецедентную, учитывая десятилетие наших отношений, поддержку для Украины. Украинская делегация возвращается домой со значительной победой для безопасности для наших людей, для нашего государства. Это открывает для нас абсолютно новые возможности безопасности. Спасибо всем, кто работал ради этого!", — поблагодарил Зеленский страны НАТО.

Глава государства отметил, что удалось получить "важный пакет гарантий безопасности".

"Сегодня есть гарантии безопасности для Украины на время движения в НАТО - очень важный пакет гарантий. Мы согласны с "Большой семеркой" в основу архитектуры гарантий, а дальше будем их расшивать двусторонними и многосторонними договоренностями с партнерами", — добавляет лидер.

 

Гарантии безопасности

По его словам, гарантии безопасности предусматривают:

  • меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии;
  • меры по случаю новой агрессии;
  • поддержку в привлечении России к ответственности за злость.

 

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство.

Добавим, что на саммите НАТО Зеленский встретится с Байденом. Одной из тем, которую поднимут на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо.

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